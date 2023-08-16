Представители одной группы хотят остановиться и готовиться к ожидаемой российской осенне-зимней наступательной операции. Представители второй, включая главнокомандующего генерала Валерия Залужного, настаивают на продолжении операции. Украинские военные официально отвергают критику малых темпов наступления, считая ее нетерпеливостью, основанной на непонимании обстановки на фронте.

Отсутствие прогресса за все время украинского контрнаступления усугубило спор на высших уровнях украинского руководства, утверждает американский Newsweek со ссылкой на ситочники.

«Существует ощущение, что военные ввели их в заблуждение в отношении того, насколько хорошо пойдет контрнаступление, и со стороны военных были предоставлены слишком оптимистичные оценки», — сообщил источник Newsweek о настроениях некоторых гражданских представителей правительства.

Как пишет издание на вопрос, могут ли результаты боевых действий ускорить изменения в украинском военном командовании, неназванный источник ответил: «Я не слышал ничего конкретного, но можно предположить нечто подобное»

В Министерстве обороны Украины отказались комментировать вбросы от «источников» журнала, заявив, что между военным и политическим руководством страны существует прямая связь.

«Ее задача — принятие решений в динамичных условиях сложившейся военной ситуации. Доверие к военному командованию является важной предпосылкой победы», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что разговоры о «внутренних разногласиях» — российская пропаганда, которую «настойчиво продвигают вражеские медиаресурсы».

Источник, близкий к кабинету президента Украины, заявил Newsweek, что мрачные прогнозы СМИ относительно контрнаступления Киева не означают провала. «Хорошая новость заключается в том, что через 18 месяцев после того, как Киев был почти захвачен, а Зеленский — почти убит, наступление идет со стороны украинцев, а не русских», — отметил источник.

«Украина вернула более половины потерянной территории. Было и остается нереалистичным ожидать большего быстрее, учитывая огромное преимущество России в силе и средствах», — считает он.