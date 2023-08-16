Сейсмолог предупредил о мощном землетрясении в Стамбуле

Вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, заявил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

17 августа в Турции вспоминают разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года

«30-летний период, в течение которого в районе Стамбула прогнозируется новое землетрясение магнитудой 7,0 и более, подходит к концу. Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64%, и Стамбул к такому землетрясению не готов», - цитирует эксперта телеканал TV-100.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, погибли 17,2 тыс. человек, 45 тыс. пострадали.