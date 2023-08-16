Турция в ООН призвала учитывать законные интересы Азербайджана

Турция как страна, непосредственно заинтересованная в стабильности и безопасности в регионе, а также активный участник инициатив, серьезно обеспокоена попытками Армении использовать международные площадки, чтобы высказывать политически мотивированные обвинения, в том числе по теме Лачинской дороге. Так сказал постоянный представитель Турции при ООН Садат Онал во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы должны решить проблему в соответствии с контекстом. В первую очередь необходимо учитывать законные интересы Азербайджана. Также необходимо уважать право Азербайджана на суверенитет. Азербайджан уже выразил обеспокоенность по поводу неправомерного использования Лачинской дороги. Однако эти опасения Азербайджана не были учтены», - заметил Садат Онал.

По его словам, попытка Еревана использовать Совбез ООН для высказывания необоснованных обвинений против Баку беспокоит Анкару.