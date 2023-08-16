«Попытки Армении манипулировать и эксплуатировать указанный высший орган не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны. Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств. Как подчеркивали многие члены Совета Безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле», - отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что «обсуждения еще раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам - Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом, и что препятствия, созданные Арменией, должны быть устранены для обеспечения законной и прозрачной доставки товаров в Карабахский регион Азербайджана. Кроме того, признание некоторыми государствами-членами законных опасений безопасности Азербайджана является многообещающим шагом на пути к устранению определенных вызовов в регионе».

«Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и международным правом», - отмечается в заявлении.