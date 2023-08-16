Министр обороны Китая посетил Москву и Минск. США предупредили Пекин

Власти США дали понять, что встревожены укреплением отношений России и Китая и предупреждают Пекин, что предоставление военной помощи Москве будет иметь «серьезные последствия» для КНР. Об этом заявили в Госдепартаменте США на фоне визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию и Беларусь.

«Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. Мы уделяем этому пристальное внимание»,— заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон не раз предупреждал Пекин, что в случае предоставления военной помощи России и содействия ей в «систематическом обходе санкций» КНР будут ждать «серьезные последствия».

В среду, 16 августа, китайский министр прибыл в Минск, до этого выступил на XI Московской конференции по международной безопасности, посетил форум «Армия-2023» и провел третью в этом году встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.