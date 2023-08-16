Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 08:01

Способен ли Иран вогнать клин в отношения арабских стран с Израилем и США? Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, автор которой обращает внимание, что именно это сейчас и происходит. Кеннет Поллак – исследователь из Американского института предпринимательства – независимого аналитического центра. Текст называется «Большая стратегия Ирана фундаментально изменилась».

Что же изменилось в этой стратегии? С 1979 года, напоминает Поллак, Иран стремился доминировать в регионе, ведя непрерывную борьбу с Соединенными Штатами и Израилем, и при этом пытался оказывать давление на арабские государства, нередко весьма агрессивным образом. Но в последнее время Тегеран будто подменили. Нет, в отношении Израиля и США не изменилось ничего или почти ничего, но вот с соседями по Ближнему Востоку будто настал медовый месяц. Чего стоит только возобновление при посредничестве Китая дипломатических отношений со старым и весьма опасным конкурентом – Саудовской Аравией. Рассматривается даже возможность на пару поучаствовать в урегулировании в Судане, что требует высокого уровня взаимного доверия. Восстановлены отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, и обсуждаются взаимные инфраструктурные и транспортные проекты. Нормализуются отношения с Египтом и Оманом. Похоже, возобновились контакты с Турцией относительно сирийского урегулирования. В Ираке никогда не были так сильны позиции проиранской фракции во власти.

Что же случилось с Ираном, с чего вдруг такое потепление отношений с соседями? Кеннет Поллак считает, что причины лежат в постепенном, но заметном уходе США с позиций ключевого игрока на Ближнем Востоке. На многих произвело впечатление, как американцы не поддержали в 2019 году Саудовскую Аравию, чьи объекты инфраструктуры подверглись ударам проиранских сил. Если помощь США, которая долгое время рассматривалась как безоговорочный фактор, перестает быть гарантированной, то не лучше ли смягчить свои отношения с потенциальным агрессором? Эти настроения и использовал Иран, пытаясь выдернуть арабские государства из сферы американского влияния. «Поскольку американцы, похоже, меньше заинтересованы в Ближнем Востоке, Россия завязла в Украине, а Китай все еще не обладает военной мощью, которая бы дала ему возможность играть здесь роль региональной суперсилы, более мягкий Иран выглядит привлекательным для арабских стран, - пишет Кеннет Поллак. – Вот почему новое иранское «очаровывающее» наступление оказывается столь эффективным, по крайней мере, до определенного предела».