Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 08:26

Сначала ей запретили выезд из страны сроком на десятилетие. Затем ее имя вошло в черные списки всех крупнейших телевизионных каналов. Теперь ей не разрешают участие в выборах. Произошло это после того, как выяснилось, что в случае проведения свободных выборов в Венесуэле 55-летняя Мария Корина Мачадо, политик и общественный деятель, в прошлом депутат Национальной ассамблеи, с разгромным счетом победит президента страны Николаса Мадуро. По данным независимых социологических центров (а такие еще сохранились в Венесуэле), если бы выборы прошли на этой неделе, Мария Корина Мачадо получила бы 50,1 процента, а Мадуро, которого проклинает большинство жителей страны, всего лишь 12,1 процента.

Приблизительно с такой же огромной разницей на выборах в Беларуси в 2020 году Светлана Тихановская одолела несокрушимого батьку Лукашенко. Далекая Венесуэла во многом похожа на Беларусь. Там жесткий политический режим также правит, опираясь исключительно на военную силу. В 2019 году казалось, что его дни сочтены. Более 50 государств мира признали легитимным лидером страны оппозиционного политика Хуана Гуайдо. Но правительство Мадуро не только устояло, но и укрепило свои позиции. Оно даже получило определенное признание со стороны ряда зарубежных государств. И произошло это, несмотря на царящую в эшелонах власти тотальную коррупцию, на то, что почти треть венесуэльцев из-за нищеты бежала из страны в соседние государства, на то, что Международный уголовный суд рассматривает обвинения против венесуэльской верхушки в преступлениях против человечества. Что же касается Хуана Гуайдо, то он полностью растерял поддержку внутри страны. Ему также запретили покидать страну, и он нелегально пересек границу с Колумбией, но его оттуда попросили, и Гуайдо на собранные соратниками средства улетел в США. В Майами он прибыл безо всякого багажа, с одним лишь рюкзаком за плечами.

Сейчас общепризнанным лидером венесуэльской оппозиции стала Мария Корина Мачадо, у которой более внушительный, чем у Гуайдо список политических акций. Будучи депутатом Национальной ассамблеи, она прославилась резкой критикой «отца нации» Уго Чавеса. Сейчас в интервью The Washington Post Мария Корина говорит, что запрет на участие в выборах «является незначительным». В случае победы на праймериз оппозиционных сил, намеченных на 22 октября, она намерена противостоять кандидату режима и победить его. «Кандидат должен быть выбран народом, а не Мадуро», - говорит Мария Корина. А народ против Николаса Мадуро. Как пишет испаноязычная газета США El Nuevo Herald, «76 процентов венесуэльцев сказали, что они не будут голосовать за Мадуро, 86 процентов заявили, что «социализм принес лишь нищету, отчаяние и массовую эмиграцию». Однако до сего времени Мадуро, как и Лукашенко, никак не проявил своего желания проводить свободные выборы и освобождать место в президентском дворце Мирафлорес. Но есть при этом и существенное различие между двумя странами. Венесуэла не хочет превращаться в откровенного изгоя на континенте наподобие Никарагуа. Даниэль Ортега намерен удерживать власть вплоть до своей кончины. Ортега, который выиграл выборы 2021 года, заявил, что победит на очередной пятилетний срок и на следующих выборах.

В Венесуэле складывается любопытная ситуация. Когда-то экс-президент Дональд Трамп ввел серьезные экономические санкции против этой страны. В частности, он запретил американским компаниям покупать у нее нефть и одновременно начал угрожать ей военной интервенцией. Вторжение, разумеется, не состоялось, но санкции обрушили почти до уровня плинтуса венесуэльскую экономику. Из-за отсутствия инвестиций и импортных запасных частей нефтяные промыслы страны оказались почти парализованными. Добыча нефти упала приблизительно в десять раз – с 3 миллионов баррелей в день при Чавесе до 300 тысяч. В стране начался отчаянный дефицит бензина, ее стали ежедневно стегать многочасовые отключения электричества. Джо Байден резко изменил стратегию. Он продлил лицензию на добычу нефти в Венесуэле для крупнейшей американской нефтяной компании Сhevron. Добыча углеводородов пошла вверх и, по данным Reuters, достигла в августе 877,032 барреля в день. В обмен администрация Байдена требует от Мадуро проведения открытых и честных выборов. И просто так отмахнуться, как бы он этого ни хотел, венесуэльский диктатор не может: США вновь перекроют вентиль, и его режим останется с голым задом.

«С цифрами, которые показывают усиливающуюся потерю поддержки избирателей, правительство Венесуэлы совершенно очевидно обеспокоено тем, что может произойти на выборах, - говорит Дэвид Смайл, эксперт по Венесуэле Tulane University. – Ее лидеры понимают, что при победе оппозиционных сил их в лучшем случае вышвырнут из страны, а в худшем бросят за решетку». «У авторитарного лидера нет шансов победить на выборах, - говорит Андрес Исарра, в прошлом министр коммуникаций при Чавесе, который стал неутомимым критиком Мадуро. - Но правительство просто так не отдаст власть, чтобы потом в полном составе идти в тюрьму». И тем не менее нервозность в связи с выборами, которые намечены на 2024 год, сохраняется. И вот в Гавану срочно летит за консультациями «второй номер» режима, нынешний председатель Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо.