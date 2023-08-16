Икрам Нур, автор haqqin.az 08:45

Тут как раз тот случай, когда неясно – то ли поздравлять 52-летнего Какара с назначением, то ли выражать ему сочувствие. Поскольку решением истинных правителей Пакистана он взвалил на себя ответственность за страну с населением 240 миллионов человек в период острого экономического и политического кризиса. При этом являясь чужаком для традиционных правящих в Пакистане элит.

Начнем с его происхождения. Во-первых, Какар – этнический пуштун, принадлежащий к известному племени, давшему ему его фамилию. Что примечательно, это племя всегда, в отличие от других, было совершенно провластным. И еще с XIX века было тесно связано с британскими военными, а после 1947 года – с армией Пакистана, принимая участие в операциях против антиправительственных группировок. Во-вторых, он родом из неспокойного пакистанского Белуджистана, крупнейшей и самой бедной провинции Пакистана, которая десятилетиями сталкивается с выступлением антигосударственных и антиправительственных группировок, в подавлении которых его племя играет на стороне Исламабада. Что, разумеется, не могло не сказаться на его мировоззрении. Критики обвиняют его в том, что он следует линии военных, особенно в вопросах, связанных с безопасностью и правами человека в Белуджистане. Но, как представляется, Какар просто лучше других осведомлен об опасности для Пакистана сепаратистских устремлений и какой ущерб они представляют для государства. А главное – кто оплачивает весь этот банкет, ведь связи белуджских сепаратистов с индийской разведкой в рамках «доктрины Као» давно уже являются секретом Полишинеля.

«Это человек, который очень внимательно следит за вопросами национальной безопасности и боевиками. Он часто читает лекции в Университете национальной обороны, и в стратегических кругах он пользуется очень хорошей репутацией», - написал в ответе на запрос о комментарии haqqin.az Фавад Чаудхри, бывший министр информации Пакистана в правительстве Имрана Хана. Пакистанское законодательство гласит, что временная структура в первую очередь предназначена для выполнения только одной фундаментальной задачи: проведения свободных и справедливых выборов. И немного - для оперативного управления задачами правительства. Но в случае с Какаром текущий порядок вещей вполне может быть нарушен. Уходящее правительство очередного по счету Шарифа в последние недели работало как бешеный принтер. И в результате его поправки к закону предоставили временному премьеру совершено беспрецедентные полномочия в сфере принятия важных политических решений, что существенно расширяет полномочия Какара.