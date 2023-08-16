Турция создает военную базу в Ливии… на 100 лет

Турция арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет и планирует создать там военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

«Турция арендовала порт Хомс на 99 лет и создаст там военную базу», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что этот шаг поможет Турции укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье.