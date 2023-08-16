Напряженность растет: Армения обстреливает позиции Азербайджана заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.
Согласно сообщению ведомства,16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.
По информации Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.