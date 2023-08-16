Индия не приглашает. Украина стремится

Киев добивается получения приглашения на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Индии 9–10 сентября этого года. Как передает BBC, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Как передает агентство EFE, в среду министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар снова сообщил, что на этот саммит Украину не позовут. Он объяснил это тем, что «группа двадцати» занимается экономическими проблемами, а не разрешением военных конфликтов, которые должны рассматриваться на Совете Безопасности ООН.

Участие делегации Россия в саммите под вопрос не ставится ввиду того, что Москва является постоянным членом G20.

В эфире украинского телевидения Точицкий сказал, что Украина работает над получением приглашения.

«Мы считаем, что действия Российской Федерации по прекращению «зернового соглашения», — это большой вызов для экономик не только стран Африки и Азии, но и для мировых экономик. Так что мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые присутствуют среди стран-участниц этого саммита».

G20 - это международная форумная организация, включающая 19 крупнейших экономик мира и Европейский союз. Она собирается для обсуждения глобальных экономических вопросов и сотрудничества по финансовым и экономическим вопросам.

В 2022 году Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите «двадцатки», который проходил на Бали. Тогда украинский президент обратился к его участникам по видеосвязи и рассказал о своей «Формуле мира», плане урегулирования войны, предполагающем полное освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий.