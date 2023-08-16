Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение, пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что дискуссии об эффективности санкций на фоне ослабления рубля вновь возобновились. Вопрос, который становится актуальным, следующий: действительно ли санкции против России работают? Ответ, пишет автор статьи, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России.

В материале говорится, что ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики.

Как показывает пример Ирана, по мере старения подержанной западной продукции будет значительно усугубляться и ситуация на рынке российской промышленности. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюту лихорадит. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны.

Газета пишет, что политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника.

Российский рубль падает уже несколько месяцев подряд. Курс российской валюты падал до 100 рублей за один доллар США - впервые с марта 2022 года. По сравнению с началом года он подешевел чуть ли не в два раза. Это уже привело к критике ЦБ со стороны помощника президента и к последующему резкому повышению ключевой ставки. После мер правительства РФ по стабилизации курса рубль немного отыграл падение, и по состоянию на сегодняшний день доллар стоит 95 руб.