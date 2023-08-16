Украинцы наступают в Донецке и Бахмуте

ВС Украины продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута, сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом в направлении южнее поселка Урожайное на западе Донецкой области ВСУ имели успех, и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - заявил спикер.

Он добавил, что украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии на Купянском и Лиманском направлениях, а также на северном фланге Бахмутского направления.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 20 боевых столкновений", - добавил Ковалев.