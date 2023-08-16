Завтра начнется переселение в Физули

С 18 августа начнется переселение семей в город Физули. На первом этапе 23 семьи из 90 человек завтра вернутся в свой родной город.

Отметим, на первом этапе в город Физули планируется переселить в общей сложности 144 семьи.

5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семьи 51 из них получили двухкомнатные, 76 - трехкомнатные, 17 - четырехкомнатные квартиры.

На сегодняшний день эти семьи проживают в городах Баку и Сумгаит, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.