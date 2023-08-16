МИД Украины: Никакой торговли территориями не будет

Киев не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, генсек альянса Йенс Столтенберг имеет «четкую позицию» по Украине.

Кулеба прокомментировал заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Енссена о том, что якобы Украина может стать членом альянса в обмен на оккупированные Россией территории.

Кулеба отметил, что Столтенберг и Енссен - это разные люди, а позиция генерального секретаря НАТО остается неизменной.

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, - никакой торговли украинскими территориями быть не может", - сказал украинский министр.

Он также подчеркнул, что украинское руководство работает, чтобы наша страна как можно быстрее присоединилась к НАТО, а не обсуждает возможные опции.