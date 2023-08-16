Помощник президента: итоги Совбеза ООН показали, кто хочет мира

Мнение мирового сообщества указывает на необходимость перехода от спектаклей к обсуждению конкретных деталей долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом в Х (ранее Twitter) написал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.

Комментируя вчерашние обсуждения в Совбезе ООН, помощник президента сообщил, что итоги собрания показали, «кто хочет реального устойчивого мира на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать спектакли «гуманитарных катастроф» для оттягивания времени с пустыми надеждами о реванше».

«Единогласное мнение мирового сообщества заключается в том, что уже давно пора перейти от спектаклей к обсуждению конкретных деталей долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Все предпосылки для этого уже созданы», — написал Мовсумов.