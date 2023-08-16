Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:10

Haqqin.az в прошлом месяце уже отмечал, что экономика Германии, до недавнего времени считавшаяся «локомотивом Европы», вошла в фазу технической рецессии. ВВП страны снижался два квартала подряд, однако отчет федерального Бундесбанка по итогам второго квартала несколько успокоил рынок. Экономика ФРГ частично восстановилась, но над страной сгущаются новые тучи.

Главный экономист Земельного банка Баден-Вюртемберга Мориц Кремер в интервью немецкому изданию Business Insider предвидит новую опасность. По его мнению, Германия может потерять кредитный рейтинг ААА из-за экономических и демографических проблем. К мнению этого эксперта стоит прислушаться, ведь Кремер многие годы занимал должность главного аналитика в крупнейшем рейтинговом агентстве Standard&Poor's. По оценке специалиста, снижение кредитного рейтинга Германии не вызовет серьезных изменений, даже если он опустится разом на две позиции. Кремер отмечает, что решающее значение имеют прогнозы рейтинговых агентств, которые могут способствовать ухудшению условий финансирования страны. Эксперт считает, что экспортная модель бывшего «локомотива» уже не столь успешна, как это было раньше, а демографические изменения способствуют пессимистичным оценкам перспектив ее развития. «Именно поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе Германия потеряет свой высший рейтинг ААА», - убежден эксперт. Кремер не раскрывает деталей своих расчетов, но следует признать, что для его выводов имеются достаточно весомые аргументы.

Внешне вроде бы все в порядке. Судя по упомянутому выше отчету Бундесбанка, после рецессии, наблюдавшейся на протяжении предыдущих шести месяцев, во втором квартале 2023 года экономика ФРГ частично восстановилась. В частности, несколько увеличился объем производства по втором квартале; стабилизировался и уровень частного потребления, поскольку ситуация на рынке труда сохраняла устойчивость; резко выросла заработная плата, а инфляция при этом не ускорилась. Но не все так радужно, если приглядеться к деталям. Оказалось, что свыше 40% германских компаний в июле столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo. Итоги неутешительны: усугубилась нехватка квалифицированной рабочей силы в немецких компаниях. Так, в июле на ее дефицит пожаловались уже 43,1% предприятий, хотя еще в апреле этот показатель составлял 42,2%. Исторический максимум в 49,7% был зарегистрирован в июле 2022 года. Для поиска подходящих сотрудников многим компаниям приходится все чаще обращаться в другие страны. Особенно пострадала от нехватки квалифицированных кадров сфера услуг. В обрабатывающей промышленности нехватка до 34,6%. В торговле и строительстве на нехватку квалифицированных кадров пожаловались около трети компаний.

Другой бич экономики Германии – энергоресурсы. Власти страны только до конца июля потратили уже примерно 18 млрд евро на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, о чем говорится в сообщении Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ. В ноябре 2022 года правительство утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт/час в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за кВт/час, на электроэнергию - до 40 центов за кВт/час. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена 9,5 центами за кВт/час. Как известно, после начала спецоперации России в Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. Страна больше не получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба»; также сюда не поступает и российский трубопроводный газ. Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в Республику не возобновятся, причем в полном объеме. А получит ли Германия российский газ и когда это произойдет, раздумывать времени нет, ведь страна стоит на грани снижения кредитного рейтинга. За примером далеко ходить не надо: совсем недавно международное агентство Fitch неожиданно понизило кредитный рейтинг США с «ААА» до «АА+».