В Гамбурге судят Этибара и Руфата

В Гамбурге начался суд над двумя азербайджанцами Этибаром Р. (51 год) и Руфатом Х. (43 года), которые избили соседей по комнате железными прутьями в лагере для беженцев. Как сообщает Bild, преступление было совершено полгода назад. Суд выдвинул обвинение в непредумышленном убийстве и нанесении тяжелых телесных повреждений.

Сообщается, что в феврале они поссорились с мужчиной (61 год), выходцем из Украины, в лагере для беженцев, что привело к драке. Наших соотечественников обвинили в нападении и избиении украинца.

Друг пострадавшего (66 лет), услышав шум, попытался вмешаться. Он получил сильные удары по лицу, травмы головы и перелом скуловой кости, но выжил. А друга спасти не удалось, он скончался в больнице.

Неясно, что послужило спусковым крючком для этой драмы. Повода для драки не должно было быть. Все четверо делили квартиру для беженцев. Однако достоверно известно, что в момент совершения преступления беженцы находились в состоянии алкогольного опьянения. Суд присяжных Гамбурга вынесет вердикт 4 сентября.