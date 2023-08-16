Китай и Беларусь – «железные братья»

Китайско-белорусское сотрудничество под стратегическим руководством СИ Цзиньпина и Александра Лукашенко непрерывно укрепляется. Как передают белорусские СМИ, об этом министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу заявил во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

По словам китайского чиновника, цель его поездки — продвижение стратегического сотрудничества.

«‎В прошлом году мы получили новый статус наших двусторонних отношений — всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство. […] И сейчас мы с вами по-настоящему железные братья»‎, — сказал Ли Шанфу.

Он напомнил, что Китай занимает второе место среди торговых партнеров Беларуси по объему товарооборота. Как указал министр, в первые пять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 127% – до $3,7 млрд.

Ранее Ли Шанфу выступил на 11-й Московской конференции по международной безопасности. Кроме того, глава Минобороны КНР провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.