Китай и Беларусь – «железные братья»
Китайско-белорусское сотрудничество под стратегическим руководством СИ Цзиньпина и Александра Лукашенко непрерывно укрепляется. Как передают белорусские СМИ, об этом министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу заявил во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.
По словам китайского чиновника, цель его поездки — продвижение стратегического сотрудничества.
«В прошлом году мы получили новый статус наших двусторонних отношений — всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство. […] И сейчас мы с вами по-настоящему железные братья», — сказал Ли Шанфу.
Он напомнил, что Китай занимает второе место среди торговых партнеров Беларуси по объему товарооборота. Как указал министр, в первые пять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 127% – до $3,7 млрд.
Ранее Ли Шанфу выступил на 11-й Московской конференции по международной безопасности. Кроме того, глава Минобороны КНР провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.