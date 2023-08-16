Согласно данным министерства, принято решение о ликвидации партии Национального единства Азербайджана. В связи с этим были представлены соответствующие документы в Министерство юстиции. 15 августа 2023 года информация о ликвидации партии была внесена в государственный реестр некоммерческих организаций.

Было отмечено, что также принято решение о ликвидации партии «Горгуд». Соответствующие документы в Министерство юстиции уже представлены.

Кроме того, в августе Министерство юстиции приняло решение о ликвидации еще 11 партий: Либерально-демократической партии Азербайджана, Национальной демократической партии Азербайджана, Партии национальной государственности Азербайджана, партии «Ени йол», Независимой народной партии, Партии национального единства, Партии социального благосостояния Азербайджана, Национал-демократической партии Азербайджана, партии «Альянс во имя Азербайджана», Партии единства, Партии эволюции Азербайджана.

Все перечисленные партии приняли решение о роспуске.