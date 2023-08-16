Яблоко раздора: ведомства в России не могут отказаться от Apple

В Кремле утверждали, что устройства Apple могут быть использованы для слежки за чиновниками, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что сотрудникам администрации президента запретили использовать устройства американской компании в служебных целях.

Из метаданных фото на сайте Минобороны следует, что для их редактирования фотографы ведомства используют версии программ Adobe Photoshop и Lightroom для Macintosh — компьютеров Apple.

«Агентство» также нашло данные о том, что компьютеры Apple для обработки фото используются и в «Ростехе», одной из первых организаций, официально объявившей о запрете использования техники Apple в служебных целях. Об этом компания сообщила 13 июля. При этом информацию об использовании Macintosh для обработки можно найти в снимках на сайте «Ростеха» от 15 августа.

Следы работы с Apple были также обнаружены в метаданных фотографий Министерства сельского хозяйства, которое возглавляет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Например, компьютер Apple использовался для обработки фотографий из его поездки в Самарскую область, которые были опубликованы 11 августа.

Ранее СМИ писали о запрете на использование продукции Apple в различных ведомствах России. Среди тех, кто уже получил такие распоряжения — сотрудники Минпромторга, Минпросвещения, Минцифры, Минфина и Минэнерго, «Ростеха» и администрации президента.

В Кремле утверждали, что устройства Apple могут быть использованы для слежки за чиновниками, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что сотрудникам администрации президента запретили использовать устройства американской компании в служебных целях.

В начале июня ФСБ заявило, что спецслужбы США используют программу-вирус на устройствах Apple для слежки, в том числе за российскими чиновниками.