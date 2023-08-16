Украинский военный эксперт Александр Коваленко опроверг свое недавнее заявление о том, что в ходе разминирования освобожденных территорий Украины была обнаружена мина армянского производства.

«Данное фото было сделано не в Украине, а в 2022 году в Карабахе, в ходе мероприятий по разминированию Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) в селах Забух и Сус Лачинского района», - написал Коваленко в соцсетях.