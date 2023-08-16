Армения не поставляет России мины обновлено 13:49
Украинский военный эксперт Александр Коваленко опроверг свое недавнее заявление о том, что в ходе разминирования освобожденных территорий Украины была обнаружена мина армянского производства.
«Данное фото было сделано не в Украине, а в 2022 году в Карабахе, в ходе мероприятий по разминированию Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) в селах Забух и Сус Лачинского района», - написал Коваленко в соцсетях.
*** 12:03
В ходе разминирования освобожденных территорий Украины была обнаружена противопехотная мина Э-001 армянского производства, сообщает в своем телеграм-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.
По словам Коваленко, «подобные мины он видел и в Карабахе».
«Но я бы пока не спешил с выводами. На данном этапе сложно сказать, сколько таких мин было использовано российскими оккупантами и как они к ним вообще попали. Поставка могла быть единичной, контрабандной.
Во временно же оккупированном Крыму представители армянской диаспоры тесно сотрудничают с оккупантами. Руководитель Союза добровольцев Крыма Армен (Самвел) Мартоян даже посещал Карабах в ходе 44-х дневной войны и отправлял добровольцев воевать. Мог быть налажен серый канал поставок», - сообщил эксперт.