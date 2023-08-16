В Украине продлили военное положение

Президент Владимир Зеленский подписал законы № 9533 и № 9532 о продлении действия военного положения и мобилизации в Украине. Об этом сообщается на сайте Рады.

Военное положение и мобилизация продлены на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабного вторжения.

Согласно украинскому законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов. Следующие парламентские выборы в Украине должны были бы состояться в октябре.