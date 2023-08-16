Почему Сеидова решила заказать собственного супруга?

Как сообщает корреспондент haqqin.az, согласно обвинительному акту, Азиза Сеидова, разозлившись на измены супруга Али Сеидли, решила отравить его. Позже она, однако, передумала и решила заказать мужа киллеру. Им оказался знакомый женщины Мехди Мамедли. С начала 2022 года Сеидова регулярно общалась с Мамедли через Instagram и сообщала ему график передвижений мужа.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 23-летней Азизы Сеидовой, обвиняемой в заказе убийства собственного мужа, и исполнителей преступления — 42-летнего Мехди Мамедли, 35-летнего Эльнура Алиева и 28-летнего Бахтияра Фарзалиева.

Само убийство произошло 15 марта. Мамедли и его приятели подстерегли Али Сеидли у собственного дома и убили, нанеся ему 23 ножевых ранения.

В суде Азиза Сеидова не признала себя виновной, однако Мехди Мамедли, Эльнур Алиев и Бахтияр Фарзалиев признали себя виновными.

Мамедли, ранее дважды судимый за совершение преступления в России, заявил в своих показаниях, что Сеидову знает давно: в свое время он женился на ее тете по имени Лейла. От супруги он узнал о том, что муж Азизы постоянно оскорбляет и притесняет ее. С Лейлой Мамедли вскоре развелся, однако продолжал поддерживать связь.

Что касается причины убийства, то мотивом, по словам подсудимого, стала обида, нанесенная ему Сеидли. Работавший таксистом Мамедли однажды подвез Азизу, ехавшую к подруге вместе с ребенком: последние забыли в машине свои вещи. Об этом узнал Сеидли: он позвонил таксисту и, по словам обвиняемого, грубо обругал его.

Вместе с тем, по словам Мамедли, у него не было намерений убивать мужчину: он просто хотел с ним поговорить. Номер Сеидли обвиняемый нашел в соцсетях — последний работал маклером. Встреча прошла в агрессивной форме: по словам Мамедли, Сеидли дважды ударил его ножом и наверняка убил бы, не приди на помощь «ребята». О смерти мужчины подсудимый, дескать, узнал на следующий день от бывшей супруги.

Яшар Сеидов, отец убитого, все это гневно опроверг, заявив, что обвиняемые лгут: к дому Сеидли они пришли с намерением убить.

Суд продолжится 13 сентября.