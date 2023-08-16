Если у вас нет сына…

В Азербайджане доля девочек среди новорожденных продолжает падать. Согласно данным Госкомитета по статистике, в январе-июне текущего года в стране было зафиксировано 53 918 новорожденных, из которых 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки.

Как заявила ведущий советник Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Рагимова, услуги селективных абортов продолжают пользоваться широкой популярностью у населения: «Так, во многих семьях права женщин на репродуктивное здоровье не защищены, по желанию членов семьи женщину принуждают к искусственному прерыванию беременности. А иногда жен бросают только потому, что они родили девочек.

В целом, желание иметь сына, а не дочь - проявление существующих в стране гендерных стереотипов, патриархальной структуры семьи и социальных норм, в которых мальчикам присваивается более высокая ценность. Это основная причина, лежащая в основе гендерного выбора в стране», - отметила она.

Рагимова подчеркнула, что государство осуществляет комплексные мероприятия, дабы искоренить данное постыдное явление.

«В частности, утвержден «План мероприятий на 2020-2025 годы по профилактике гендерного отбора до рождения детей». Основной целью плана мероприятий является предотвращение полового отбора детей до их рождения и снижение предпочтения мальчиков перед девочками среди детей, рожденных в семьях, устранение гендерных стереотипов, лежащих в основе этого предпочтения. Данные мероприятия осуществляются соответствующими органами исполнительной власти», - сказала она.

По словам Рагимовой, Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей также проводит в регионах серию просветительских мероприятий, связанных с этой темой, печатает буклеты, создает социальные ролики.

«Работа в этой области продолжается в рамках Глобальной программы «Искоренение гендерных предпочтений при выборе ребенка и соответствующих вредных практик», реализуемой совместно с Фондом ООН, Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством молодежи и спорта и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей», - добавила она.