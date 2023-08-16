Ответные матчи в еврокубках: «Карабах» в Финляндии, «Нефтчи» в Турции, «Сабах» в Сербии
Сегодня сразу три азербайджанских футбольных клуба проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда еврокубков.
В 20:00 по бакинскому времени в Хельсинки в матче Лиги Европы «Карабах» сыграет с местным ХИК. В первой игре чемпион Азербайджана выиграл со счетом 2:1.
Судить игру будет бригада арбитров из Франции во главе с Вилли Делайо. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Олимпией» (Словения), проигравшей в 3-м раунде Лиги чемпионов турецкому «Галатасараю» с общим счетом 0:4.
Если же «Карабах» уступит ХИК по сумме двух матчей, то отправится в плей-офф Лиги конференций, где встретится с румынским «Фарулом». Эта команда в 3-м раунде Лиги конференций одолела эстонскую «Флору» - 5:0.
В 22:00 по бакинскому времени в Стамбуле на ответный матч против «Бешикташа» выйдет «Нефтчи». В Баку наша команда уступила со счетом 1:3.
Обслуживать сегодняшнюю игру будет бригада рефери из Австрии во главе с Юлианом Вайнбергером. Победитель встретится в раунде плей-офф с сильнейшим в паре «Арис» (Греция) – «Динамо» (Киев, Украина). В первом матче «Арис» дома выиграл со счетом 1:0.
Ну а в 23:00 в Белграде стартует ответная игра между сербским «Партизаном» и «Сабахом». В Баку «Сабах» одержал уверенную победу – 2:0.
Судить встречу будет Бартош Франковски из Польши. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с сильнейшим в паре «Стяуа» (Румыния) – «Норшеллан» (Дания). В Румынии в первом матче команды сыграли вничью 0:0.