Ответные матчи в еврокубках: «Карабах» в Финляндии, «Нефтчи» в Турции, «Сабах» в Сербии

В 20:00 по бакинскому времени в Хельсинки в матче Лиги Европы «Карабах» сыграет с местным ХИК. В первой игре чемпион Азербайджана выиграл со счетом 2:1.

Судить игру будет бригада арбитров из Франции во главе с Вилли Делайо. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с «Олимпией» (Словения), проигравшей в 3-м раунде Лиги чемпионов турецкому «Галатасараю» с общим счетом 0:4.

Если же «Карабах» уступит ХИК по сумме двух матчей, то отправится в плей-офф Лиги конференций, где встретится с румынским «Фарулом». Эта команда в 3-м раунде Лиги конференций одолела эстонскую «Флору» - 5:0.