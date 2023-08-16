Азербайджанцы рвутся в Германию, но им там не рады

Наблюдается рост числа граждан Азербайджана, эмигрировавших в Германию в поисках убежища по причине российско-украинской войны, сообщили в пресс-службе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Отмечается, что за первые 7 месяцев 2023 года в федеральное ведомство в общей сложности обратилось за убежищем 1016 граждан Азербайджана. Из них 852 обратились впервые, 164 – повторно. Большинство обратившихся составляли граждане Азербайджана с правом проживания в Украине.

Только 28 обратившимся был предоставлен статус беженца по Женевской Конвенции, в то время как 387 гражданам в предоставлении убежища отказали, принято решение об их добровольном возвращении в страну, гражданами которой они являются.