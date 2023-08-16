Синоптики о погоде: жара и дожди

В пятницу, 18 августа, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 21-25°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 30-40%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах местами возможны дожди и грозы, кратковременные ливни, град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.