Генпрокурор в Лачине и Кельбаджаре

16 августа делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила Кельбаджарский и Лачинский районы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В поездке делегацию сопровождали специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками Анвар Эфендиев.

В ходе поездки делегация провела встречи с работниками Кельбаджарского района, военных прокуратур Кельбаджара и Лачина, ознакомилась с условиями их работы.

Генеральный прокурор подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, который постоянно уделяет внимание развитию органов прокуратуры, дал поручения и рекомендации для более эффективной и профессиональной организации деятельности, улучшения материально-технического обеспечения и оснащение сотрудников ведомства, проходящих службу в освобожденных от оккупации районах.

Делегация под руководством генпрокурора также встретилась с военнослужащими воинских частей, расположенных в Кельбаджарском и Лачинском районах, ознакомилась с их служебными и бытовыми условиями.

Генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о важности военно-политической победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Ильхама Алиева.

Затем генеральный прокурор вручил ценные подарки военнослужащим, отличившимся на службе.