Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 17 августа примерно в 11:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ при огневой поддержке предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, позиции армянских НВФ, оказывавших огневую поддержку этим работам, подавлены.

Как сообщили в Минобороны, азербайджанские подразделения приняли неотложные меры, прервав проводимые работы и подавив огневые точки сепаратистов.