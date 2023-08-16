Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:18

В недавнем интервью изданию Sky News Arabia Башар Асад отверг возможность встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Почему мы с Эрдоганом должны встречаться? Выпить безалкогольных напитков? — съязвил Асад. Категорическое и публично выражаемое Башаром Асадом нежелание вести переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом официальный Дамаск объясняет следующим: во-первых, стремление турок к диалогу носит «коварный характер», то есть направлен на легитимизацию военного присутствия Турции в Сирии.

И, во-вторых, Турция поддерживает вооруженные антиправительственные сирийские группировки, которые, вот досада, отказываются капитулировать перед сирийским режимом. «Терроризм в Сирии совершается в Турции», — сказал Асад во время интервью, а потому ну какие уж тут переговоры? Только после вывода турецких войск с сирийской территории и сдачи протурецких группировок на милость режима Асада. Но, как обычно, публичные заявления Дамаска идут вразрез с реалиями его действий. На самом деле сирийский режим уже как минимум год ведет переговоры с Анкарой, которые в условиях строгой конфиденциальности происходят при участии представителей разведок, военных и дипломатов двух стран. Мало надежд на то, что эти переговоры приведут к какому-то большому соглашению. Однако Анкара не теряет надежд, что они помогут определить некоторые промежуточные принципы, которые будет соблюдать сирийская сторона.

Понятно, что процесс этот нелегкий, поскольку повлечет за собой масштабные изменения в районе сирийско-турецкой границы. Предстоит перераспределение экономических ресурсов, демографии и границ территорий, которые контролируются сейчас сирийскими войсками и протурецкими группировками. Дамаск не в состоянии самостоятельно изменить сложившийся статус-кво на севере страны, а Тегеран и Москва отказываются ему в этом помогать, поскольку у Кремля украинская «спецоперация», а у Ирана собственные сложности и собственные задачи в Сирии, которые не всегда совпадают с интересами Дамаска, а точнее, совпадают редко. Хотя бы потому, что Сирия рассматривается Тегераном как передовой форт «оси сопротивления», а у Асада несколько иное видение страны. В реальности Дамаск готов договариваться с Анкарой о стратегически важных районах и трассах на севере Сирии, о судьбе погранпереходов с Турцией и о многом другом. В обмен на то, что турки, в свою очередь помогут ей с обходом западных санкций.