«Азов» вернулся на поле боя

Бригада специального назначения «Азов» уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области, сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

«Легендарная бригада специального назначения «Азов» возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества», - сказал он.

Уршалович добавил, что «воины «Азова» надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике».

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили российский минометный расчет и путепрокладчик «Бат-2».

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.