Грандиозный успех: Baku City Residence – обладатель международной премии STEVIE

В ходе отбора эксперты конкурса оценивали компанию Baku City Residence исходя из ее инновационных подходов на рынке недвижимости Азербайджана, а также усилий в направлении подписания соглашений о международном сотрудничестве.

Компания Baku City Residence, накопившая богатый опыт в проектах на рынке недвижимости Азербайджана, объявлена победителем Международного бизнес-конкурса (International Business Awards) и удостоена престижной Международной бизнес-премии STEVIE. Награда будет вручена на официальной церемонии, которая состоится в Риме в октябре 2023 года.

В этом году конкурс был проведен по следующим номинациям: «Продажи», «Обслуживание клиентов и контактный центр», «Новый продукт и услуга», «Поставщик решений» и «Развитие бизнеса».

Baku City Residence, удостоенный Международной бизнес-премии STEVIE, предлагает жилые комплексы в современном архитектурном стиле.

Baku City Residence (BCR) – компания с богатым опытом, занимающая особое место на рынке недвижимости Азербайджана. Вот уже более 10 лет Baku City Residence успешно занимается проектами на рынке недвижимости и инвестиций, и внесла значительный вклад в развитие данных отраслей, завоевав высокий авторитет. Секрет успеха в том, что компания инициирует различные проекты на рынке жилых и офисных комплексов, отличительной особенностью которых является развитая инфраструктура и современный архитектурный стиль в соответствии с требованиями времени.

Baku City Residence предлагает такие проекты, как Baku City Residence Olimpik, Baku City Residence Khatai, Bayıl Bay, Yacht Club Residence, которые отличаются современными архитектурными решениями и продуманным комфортом.

Baku City Residence осуществляет строительство и продажу жилых комплексов, в основном расположенных в центре Баку. Проекты компании, отвечающие самым высоким современным стандартам, удовлетворяют все требования и пожелания клиентов.

В 2002 году состоялась первая церемония награждения American Business Awards, а в 2003-м была представлена премия International Business Awards.

Победители STEVIE – одной из самых престижных мировых премий в сфере бизнеса – определяются путем голосования жюри, состоящего из более чем 200 авторитетных бизнес-экспертов, владельцев компаний и представителей делового сообщества.

Миссия функционирующей в США компании STEVIE Awards заключается в усовершенствовании имиджа компаний, а также в оценке деятельности бизнеса, завоевавшего призвание в СМИ, бизнес-кругах и широкой общественности. Цель – повышение узнаваемости успешных компаний в самых разных странах.

Премии STEVIE Awards for Sales & Customer Service отмечают достижения специалистов в области обслуживания клиентов, контакт-центров, развития бизнеса и продаж по всему миру.