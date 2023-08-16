Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:38

Инициированное армянской стороной обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся на Лачинской дороге, закончилось дипломатическим провалом Армении. Хотя все члены СБ ООН выразили свою позицию по этому вопросу, специальная резолюция, на которой так настаивала Армения, принята так и не была.

В результате проект резолюции не был включен в обсуждения, а это значит, что Еревану не удалось согласовать текст, который отражал бы общую позицию постоянных членов Совета Безопасности. Другими словами, нет ни одного шанса на то, что будет принят проект резолюции, призывающей Азербайджан «открыть» так называемый «Лачинский коридор», на что так надеялась армянская дипломатия. Как уже писал haqqin.az, Эдмон Марукян, посол Пашиняна по особым поручениям, заявил на прошлой неделе, что целенаправленная работа ведется именно над тем, чтобы Совбез в итоге принял в отношении Азербайджана «обязывающую» резолюцию. Без этого документа, по словам самого Марукяна, вынесение официальным Ереваном вопроса «Лачинского коридора» на Совет Безопасности ООН будет означать «стрельбу холостыми патронами». Но, как выясняется, посол Армении по особым поручениям «напророчил» именно такой финал - позиции постоянных членов Совбеза, высказанные в ходе дискуссии, были известны заранее, ничего принципиально нового сказано не было, а потому обсуждения в Совете Безопасности ООН закончились без принятия резолюции.

Особо важно отметить: прежде чем вынести вопрос «Лачинского коридора» на рассмотрение Совбеза ООН, армянская дипломатия проявила повышенную активность в работе с его постоянными и непостоянными членами. Известно, в частности, что шеф МИД Армении Арарат Мирзоян обзванивал всех коллег подряд, убеждая их поддержать резолюцию. Тем не менее усилия армянской дипломатии оказались тщетными, поскольку баланс сил в Совбезе ООН, где для принятия любой резолюции необходимы голоса девяти из пятнадцати стран-членов, сложился явно не в пользу Армении. И это при условии, что ни один из постоянных членов Совбеза (США, Великобритания, КНР, Российская Федерация и Франция) не воспользуется правом вето. Говоря откровенно, трудно понять, на что рассчитывала Армения, учитывая, что четыре непостоянных члена Совета Безопасности – Эквадор, Габон, Гана и Мозамбик являются членами Движения неприсоединения, председатель которого в настоящее время – Азербайджан, Бразилия обладает в этой структуре статусом наблюдателя, а Албания и Объединенные Арабские Эмираты давно и тесно сотрудничают с Азербайджаном в двустороннем формате.

Все это означало, что проект, представленный Арменией, априори не мог набрать в Совете Безопасности ООН необходимого количества голосов. Не говоря уже о том, что Российская Федерация как один из постоянных членов Совбеза была изначально не заинтересована в вынесении вопроса «Лачинского коридора» на обсуждение «политбюро» ООН, поскольку неоднократно декларировала, что хочет решить его в трехстороннем формате, то есть с участием Азербайджана и Армении. Так что, даже если подготовленный Арменией проект резолюции будет принят, Москва с максимально высокой степенью вероятности воспользуется своим правом вето. Позиция Москвы достаточно четко прочитывалась в ходе выступления Дмитрия Полянского, первого заместителя постпреда РФ при ООН. Правда, представитель России, как и другие постоянные члены Совбеза, выразил обеспокоенность «закрытием Лачинского коридора». Но при этом напомнил коллегам, что 25 июля Россия предложила конфликтующим сторонам компромиссный вариант, предусматривавший параллельное открытие дороги из Агдама для транспортировки «невоенных грузов и гражданского населения».

«Это создаст все необходимые предпосылки для скорейшего запуска прямого диалога между полномочными представителями официального Баку и армянского населения Нагорного Карабаха», – подчеркнул Дмитрий Полянский. Напомним, суть компромиссного предложения России заключалась в том, что вначале должна открыться Агдамская дорога, а спустя ровно 24 часа — Лачинская, по которой начнут пропускать провоз грузов и проезд гражданских лиц (разумеется, после прохождения таможенного и пограничного контроля Азербайджана). Но, как известно, армянская сторона нарушила предварительное согласие, а сепаратистский режим в Карабахе выдвинул новые условия, после чего Армения вынесла этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В своем вчерашнем выступлении российский представитель в ООН, обращаясь к представителям Армении, заявил, что вынесение вопроса «Лачинского коридора» на рассмотрение Совета Безопасности ООН лишено какой-либо перспективы, поскольку официальная Москва, как и прежде, считает, что трехсторонние декларации, принятые с участием России в 2020-2022 годах, являются «безальтернативной дорожной картой» для достижения примирения между Азербайджаном и Арменией. «Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности ООН, - подчеркнул Дмитрий Полянский. - Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные схемы и развязки их диалог не заменит. Со своей стороны, будем и дальше его поощрять, приближая стороны к добрососедскому решению».

Интересно, что по ходу выступления в Совбезе ООН представитель России ни словом не обмолвился о нарушении пункта трехсторонней декларации от 10 ноября по «Лачинскому коридору», а также о необходимости его соблюдения. Из чего следует, что Россия, как и Азербайджан, подтверждает, что понятие «Лачинский коридор» в том смысле, в котором оно было зафиксировано в Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, больше не существует. Вместо этого официальная Москва настаивает на компромиссном варианте, предполагающем параллельное использование дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди. Резким диссонансом позиции России прозвучало заявление представителя Франции Натали Бродхерст, подчеркнувшей, что «Лачинский коридор» «должен быть открыт немедленно и безоговорочно». Принимая во внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон с самого начала занял по этому вопросу предвзятую позицию, стремясь, выражаясь образно, быть армянином больше, чем сам Никол Пашинян, выступление Натали Бродхерст, являющейся в постоянном представительстве Франции при ООН дипломатом низкого ранга, особого удивления не вызвало.