AZAL назначил главного торгового представителя в Европе и Эмиратах

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) назначило главным торговым представителем в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) международную компанию Aviareps, специализирующуюся в сфере туризма и продаж, маркетинга авиакомпаний.

Теперь Aviareps будет оказывать AZAL полную поддержку в сфере продаж и билетных услуг авиакомпаний в Австрии, Германии, Испании, Франции, Нидерландах, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Aviareps как главный торговый представитель AZAL поможет компании укрепить свое присутствие на ключевых рынках.

Директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов расценил это как важный шаг, предпринятый компанией для развития и укрепления своих позиций на рынке международных авиаперевозок. «Это сотрудничество поможет нам укрепить наши позиции на конкурентных рынках», - сказал он.

Компания Aviareps основана в Германии в 1994 году, помогает своим клиентам выйти на мировые рынки, у нее 67 офисов в 61 стране мира.