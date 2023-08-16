Алиев выделил деньги на благоустройство Кельбаджара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении юридическому лицу публичного права «Служба восстановления, строительства и управления номер 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе» 80 млн манатов, сообщает официальный сайт главы государства.

Данные средства выделены в целях проектирования и осуществления строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кельбаджар.