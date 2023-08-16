Бакинских водителей предупреждают

Как сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли, в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро «Сахиль») движение по этому участку улицы будет ограничено.

«Работы по укладке асфальта продлятся до конца недели, затем тут установят новые люки. Все работы планируется завершить к понедельнику, 21 августа.

Водителям необходимо использовать объезд по улице Узеира Гаджибейли - прямо перед перекрестком с улицей Рашида Бейбутова, мимо метро «Сахиль» до улицы Зарифы Алиевой и далее к кругу Азнефть.

Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами», — подчеркнул Араз Аскерли.