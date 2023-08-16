Депутат Гудрат Гасангулиев: Почему посол Яшар Алиев оборонялся, а не наступал?!

По словам парламентария, «надо было поднять вопросы о выплате Арменией компенсации Азербайджану за восстановительные работы, о создании специального трибунала по расследованию военных преступлений. Азербайджан должен не защищаться, а, наоборот, предъявлять серьезные требования как пострадавшая от оккупации сторона».

На состоявшемся накануне заседании Совбеза ООН по так называемому «Лачинскому коридору» представителю Азербайджана не следовало занимать «оборонительную» позицию, наоборот, нужно было выступить со встречными требованиями. Так сказал депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

Гасангулиев посетовал, что представитель Азербайджана не упомянул, что у Баку по сей день нет необходимой информации о местах захоронения тысяч погибших азербайджанцев.

«Почему с трибуны ООН не было сказано, что армяне стерли с лица земли до 900 населенных пунктов Азербайджана, совершили Ходжалинский геноцид и превратили в беженцев и вынужденных переселенцев более миллиона азербайджанцев? - спрашивает Гасангулиев. - Почему ничего не сказано о том, что Армения в соответствии с требованиями декларации от 10 ноября по сей день не обеспечила беспрепятственный доступ в Нахчыван?»

Вместе с тем парламентарий назвал итоги заседания в Совете Безопасности ООН «крупным дипломатическим успехом Азербайджана».

«Это важно с точки зрения информирования международного сообщества и создания возможностей для более решительных шагов по восстановлению государственного суверенитета в Карабахе, - отметил Гасангулиев. - Напряженная работа азербайджанских дипломатов, органов государственной власти и рабочих групп в парламенте дала свои плоды. А армяне, в свою очередь, поняли, что их уловки уже не действуют».