По их словам, только 15 августа Россия выпустила 28 крылатых ракет по военным целям, находящимся в 1000 км от линии фронта. 16 ракет украинской ПВО удалось перехватить. Цель российской армии — разрушить взлетно-посадочные полосы и уничтожить парк бомбардировщиков, которые способны запускать дальнобойные ракеты.

Российские военные стали регулярно обстреливать авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центры подготовки пилотов Украины, чтобы предотвратить запуск британских ракет Storm Shadow и французских SCALP. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Чтобы избежать этого, Украине приходится перевозить критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Из-за этого украинские летчики постоянно курсируют по десяткам авиабаз и коммерческих аэропортов, говорят официальные лица в Киеве.

«Неудивительно, что они пытаются уничтожить нашу авиацию и наших пилотов. …Наши пилоты беспокоят их и причиняют много неприятностей», — заявил представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат.

Великобритания поставила Киеву Storm Shadow в мае, Франция SCALP — в июне. Украина добивается поставок американских ракет ATACMS и немецких Taurus. Однако США и Германия опасаются эскалации конфликта, особенно если дальнобойное оружие будет использовано для поражения целей на территории России. При этом Киев многократно заверял, что применяет подобные ракеты только на оккупированных территориях.