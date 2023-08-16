Обнаруженная недавно украинскими войсками российская ракета, изготовленная в мае, свидетельствует о том, что у России заканчиваются запасы современного оружия, и ей приходится ускорять производство, чтобы поддерживать интенсивность войны, сообщает Bloomberg.

Об обнаружении ракеты с необычно поздней датой производства свидетельствуют фотографии, проанализированные украинской неправительственной организацией StateWatch и Bloomberg News. Это дополняет другие свидетельства того, что россияне вынуждены запускать ракеты как только они сходят с производственных линий.

Отмечается, что ракета, обнаруженная в июне на севере Сумской области Украины, была выпущена реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

"Маркеры на корпусе показывают, что снаряд был изготовлен всего месяц назад, 19 мая. По данным StateWatch, партии обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой. На корпусе также была указана необычно близкая дата истечения срока действия – 12 сентября этого года, что является еще одним возможным признаком того, что российские производители срезают углы, чтобы поторопиться с ракетами на передовой", – говорится в статье.