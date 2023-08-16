«Граждане СССР» хотели взорвать вышки и помешать мобилизации

В пресс-релизе спецслужбы сообщается, что два сторонника идеологии запрещенной в РФ организации «Граждане СССР» планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске.

По данным ФСБ, мужчины собирались помешать рассылке Минобороны повесток о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». «Для этой цели через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром», — отметили в ФСБ.

«Граждане СССР» — признанное экстремистским и запрещенное в России движение, представители которого отказываются соблюдать российские законы, подчиняться действующим властям и использовать российские паспорта. Основатель движения Сергей Тараскин в 2010 году объявил себя временно исполняющим обязанности президента Советского Союза. В мае прошлого года суд приговорил Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации.