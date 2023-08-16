Подоляк о скандальном заявлении Саркози

Как отметил Подоляк, слова Саркози снова обнажили одну из причин сегодняшней войны, а именно поощрение лидерами Запада преступных планов диктатора Владимира Путина по захвату чужих земель.

"Поощрение Саркози - это непосредственное соучастие в многолетнем преступлении. Нельзя поощрять преступников.

И, соответственно, единственный способ реально остановить войну - это возвращение на эти территории международного права. Что означает только одно: Россия должна проиграть. Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению", - добавил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что в 2023 году нельзя повторять "опыт Саркози", который "сознательно принимал участие в преступном сговоре для захвата Россией территорий Украины с последующей организацией геноцида и войны".