Флагман по честной цене. Каким получился смартфон HONOR 90
В Азербайджане начались продажи новых смартфонов N-серии - HONOR 90 и HONOR 90 Lite. Сегодня посмотрим, что из себя представляет старшая модель.
Лунный дизайн
Почему лунный? Так говорит сам производитель, указывая на оформление площадок с камерами. Таких площадки две, причем каждая сделана в виде перекрывающих круги эллипсов. Согласно задумке, получившиеся объемные структуры символизируют фазы убывающей и полной луны.
Среди всех доступных расцветок HONOR 90 есть модель с маркетинговым названием «арктический лед». Текстура поверхности действительно чем-то напоминает морозные узоры, переливающиеся при изменении угла зрения.
Для любителей классики доступна черная версия HONOR 90 с гладким покрытием. И третья расцветка — это изумрудно-зеленый со слегка матовой поверхностью, на которой не остаются следы от пальцев.
Много, ярко, безопасно
6,7-дюймовая панель OLED c частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1200х2664 пикселей. Первое означает, что в движении изображение на дисплее всегда будет оставаться максимально четким и плавным. А высокое разрешение гарантирует «мягкую» картинку без лесенок.
Считается, что для глаз не представляет опасности мерцание с частотой выше 3125 Гц. Даже во флагманских смартфонах этот показатель составляет в лучшем случае 2160 Гц. А вот в HONOR 90 частота ШИМ уже 3840 Гц, то есть защита с запасом, никакой нагрузки на глаза здесь уже нет.
Есть в HONOR 90 и другие средства для защиты зрения. Так, режим «циркадный ночной экран» автоматически снижает интенсивность синего цвета после заката, благодаря чему вам будет проще заснуть. Кроме того, экран может похвастаться высокой яркостью - 1200 Нит типичной яркости и 1600 Нит - пиковой (при просмотре HDR-контента).
200 мегапикселей!
Отличился смартфон и в фотовозможностях. Главная звезда — основной 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма и с диафрагмой f/1,9. Датчик крупный и способен захватывать много света, что особенно полезно при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Камера отлично справляется со своими задачами не только днем, но и в сумерках. Благодаря технологии объединения пикселей изначально снимки получаются в разрешении 16 Мп. Однако при желании можно выставить реальные 200 Мп и кропать далекие объекты на снимке практически без потери детализации.
Еще в HONOR 90 есть двухмегапиксельный датчик для размытия фона и создания эффекта боке, а также 12-мегапиксельный сенсор, который отвечает за создание не только сверхширокоугольных фото, но и за макрофото.
Мощь
HONOR 90 построен на передовом чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Он адаптирован для игр и использует технологию Adreno Frame Motion Engine, способную повышать производительность в играх до двух раз.
В продаже доступны сразу две модификации оперативной памяти. 8 ГБ ОЗУ и флеш-памятью на 256 ГБ, которого хватит для большинства пользователей. Если у вас требования повыше и вы привыкли забивать пространство накопителя фотографиями Hi-Res и 4K-видео, то стоит обратить внимание на модель с накопителем 512 ГБ и оперативкой 12 ГБ.
Батарея
Емкость установленного в HONOR 90 аккумулятора составляет 5000 мАч. При самом экстремальном раскладе можно рассчитывать на сутки работы. Поддерживается быстрая зарядка. Докупать отдельно ее не надо, в коробке уже есть блок мощностью 66 Вт. С нуля до 70% HONOR 90 зарядился за полчаса, а полностью аккумулятор восполнил энергию за 48 минут.
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Купить новинку можно в магазинах Иршад, Баку Электроникс, Контакт Хом и Смарт Электроникс. До 15 сентября при покупке HONOR 90 в подарок будут выдаваться беспроводные наушники HONOR CHOICE Earburds X3 и портативный HONOR CHOICE Speaker.
HONOR 90 доступен в трех цветах (изумрудный зеленый, полуночный черный и арктический лед) и двух версиях объема памяти, обойдется в 1399.99 AZN за версию 12+512 Гб и в 1199.99 AZN за 8+256 Гб версию.