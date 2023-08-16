Флагман по честной цене. Каким получился смартфон HONOR 90

В Азербайджане начались продажи новых смартфонов N-серии - HONOR 90 и HONOR 90 Lite. Сегодня посмотрим, что из себя представляет старшая модель.

Лунный дизайн

Почему лунный? Так говорит сам производитель, указывая на оформление площадок с камерами. Таких площадки две, причем каждая сделана в виде перекрывающих круги эллипсов. Согласно задумке, получившиеся объемные структуры символизируют фазы убывающей и полной луны.

Среди всех доступных расцветок HONOR 90 есть модель с маркетинговым названием «арктический лед». Текстура поверхности действительно чем-то напоминает морозные узоры, переливающиеся при изменении угла зрения.

Для любителей классики доступна черная версия HONOR 90 с гладким покрытием. И третья расцветка — это изумрудно-зеленый со слегка матовой поверхностью, на которой не остаются следы от пальцев.

Много, ярко, безопасно

6,7-дюймовая панель OLED c частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1200х2664 пикселей. Первое означает, что в движении изображение на дисплее всегда будет оставаться максимально четким и плавным. А высокое разрешение гарантирует «мягкую» картинку без лесенок.

Считается, что для глаз не представляет опасности мерцание с частотой выше 3125 Гц. Даже во флагманских смартфонах этот показатель составляет в лучшем случае 2160 Гц. А вот в HONOR 90 частота ШИМ уже 3840 Гц, то есть защита с запасом, никакой нагрузки на глаза здесь уже нет.

Есть в HONOR 90 и другие средства для защиты зрения. Так, режим «циркадный ночной экран» автоматически снижает интенсивность синего цвета после заката, благодаря чему вам будет проще заснуть. Кроме того, экран может похвастаться высокой яркостью - 1200 Нит типичной яркости и 1600 Нит - пиковой (при просмотре HDR-контента).