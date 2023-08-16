AZAL открыл продажу билетов в Кишинев

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открыл продажу билетов в столицу Молдовы Кишинев, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в этом направлении начнут выполняться с 15 сентября дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Благодаря удобному графику рейсов, пассажиры смогут выбрать наилучшее время для своей поездки.

Билеты на рейсы в Кишинев доступны на сайте «Азербайджанских Авиалиний» - www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.