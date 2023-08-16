В НАТО спорят, как закончить войну в Украине

Украина медленно, но верно отвоевывает свою землю, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заверив, что НАТО продолжит поддерживать Киев до победы.

По поводу поддержки Украины Столтенберг заметил, что существует широкое согласие между обеими партиями в Конгрессе США.

При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе.

Генсек НАТО затронул также вопрос о ядерном оружии. По его словам, НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, и поэтому Североатлантический альянс не видит причин пересматривать свои собственные установки в этой сфере.