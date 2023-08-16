В Баку будут судить маклеров-мошенников

Завершено предварительное следствие по уголовному делу директора агентства по недвижимости Zamin Əmlak Agentliyi Октая Зарбалиева, а также менеджеров по продажам данного агентства Рамина Нагдалиева, Орхана Алиева и Натика Шахмурадова. Все они обвиняются в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сабина Мамедзаде. Подготовительное заседание назначено на 29 августа.

Отметим, что согласно материалам следствия, обвиняемые «кидали» на крупные суммы лиц, желающих приобрести льготное жилье. Такими методами они присвоили почти полтора миллиона манатов.