Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу «Царьград», пишут российские СМИ со ссылкой на данные на сайте Министерства информации и общественного развития страны.

Согласно опубликованной информации, доступ к каналу закрыли «из-за пропаганды экстремизма».

Ранее казахстанские власти вынесли четыре предписания в адрес «Царьграда».

«Царьград» позиционирует себя «первым русским консервативным каналом». Его основатель — бизнесмен Константин Малофеев, находится в международном розыске, числится в санкционных списках Евросоюза и США.