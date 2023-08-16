Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу
Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу «Царьград», пишут российские СМИ со ссылкой на данные на сайте Министерства информации и общественного развития страны.
Согласно опубликованной информации, доступ к каналу закрыли «из-за пропаганды экстремизма».
Ранее казахстанские власти вынесли четыре предписания в адрес «Царьграда».
«Царьград» позиционирует себя «первым русским консервативным каналом». Его основатель — бизнесмен Константин Малофеев, находится в международном розыске, числится в санкционных списках Евросоюза и США.