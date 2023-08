Его оценку во многом разделяют западные военные аналитики. Эксперт The Institute Study of the War Джордж Баррос считает, что несмотря на то что бренд «Вагнер» остается грозной силой, наемники, лишенные воздушной поддержки и надежного доступа к оборудованию и боеприпасам, - уже не та боевая сила, которая возглавляла российские наступательные усилия в Украине.

«Вагнер» передал все тяжелое вооружение. Нет свидетельств, что у них есть полевая артиллерия или боевые машины пехоты, или основные боевые танки. Группа «Вагнер» уже не та боевая сила, которая возглавила наступление российских войск на Донбассе зимой», — утверждает Баррос.

Эксперт продолжает, что если «Вагнер» не смог взять Киев с 30-тысячным войском, то 4 тыс. отчужденных бойцов «Вагнер» не представляют серьезной угрозы для Польши, Литвы или Украины.

Однако издание Newsweek пишет, что в Беларуси «Вагнер» может использоваться для обучения белорусских вооруженных сил или в качестве преторианской гвардии при протестах. Путин может использовать их для давления на Лукашенко. Не исключено, что «Вагнер» могут использовать в качестве проверки реагирования НАТО.

«Если наемники окажутся в каком-либо столкновении с войсками НАТО, Россия постарается отстраниться от того, что произошло», – отметил Ходжес.

«Не исключено, что Евгений Пригожин захочет загладить свою вину, сделав услугу для Путина», — подытожил для Newsweek белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Напомним, после решения Минска принять на территории Беларуси основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Беларусью границ. Ярослав Качиньский, вице-премьер-министр Польши, объявил, что активность ЧВК «Вагнер» на границе с Беларусью создает потенциальные угрозы не только для Украины, но и для Литвы и Польши.