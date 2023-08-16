Вице-президент Тайваня сделал остановку в США. Китай разгневан

Вице-президент Тайваня Уильям Лай назвал американо-тайваньские отношения «беспрецедентно хорошими». «Голос Америки» пишет, что Лай заявил об этом во время остановки в Сан-Франциско на заключительном этапе поездки, которую осудил Китай.

Лай заявил сторонникам на одном из мероприятий, что хочет превратить Тайвань в азиатскую Силиконовую долину, указав на роль Тайваня в глобальных цепочках поставок технологий.

Лай останавливался в Нью-Йорке по пути в Парагвай, а также в Сан-Франциско на обратном пути на Тайвань.

Китай заявил протест против остановок Лая в США, назвав его «источником проблем». В Пекине заявили, что примут «решительные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности».