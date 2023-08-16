Талибы начали операцию против армии Масуда

Сторонники движения «Талибан» начали в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана военную операцию против Фронта национального сопротивления (ФНС), который возглавляет Ахмад Масуд-младший. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники.

По их информации, операция стартовала 12 августа. На данный момент в центральную часть провинции стянута группировка талибов численностью не менее 800 человек. Представители сил сопротивления пока не прокомментировали эту информацию.